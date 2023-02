Se ha filtrado que Fogel Negrete quiere renunciar al reality, porque ya no soporta el trato que le dan dos integrantes de su propio equipo azul.

Exatlón All Star 2023: FOGEL quiere RENUNCIAR por culpa de dos azules (VIDEO)

Inicia la cuarta semana del reality de campeones y tras la inesperada salida de Valeria Payén, las emociones están al límite, el estrés está siendo notable en algunos atletas, como Mati quién estalló en llanto frente a Rosique, pero otro atleta que tiene preocupados a sus seguidores es Fogel Negrete, de quién se ha filtrado que quiere renunciar al reality porque ya no soporta el trato que le dan dos integrantes de su propio equipo azul.

No es la primera vez que Fogel es blanco de bullying por parte de sus compañeros, recordemos que en la sexta temporada, el michoacano reveló entre lágrimas a sus compañeros que no se sentía integrado al equipo; todo apunta a que las cosas no han cambiado mucho para él.

¿Por qué Fogel quiere renunciar a Exatlón All Star 2023?

Fue el sitio de spoilers Reyna de los spoiler exatlon México quién publicó fuertes comentarios en contra de los actuales campeones, Liliana y Andrés Fierro, revelando que están discriminando y tratando mal a Fogel, por lo que el joven atleta quiere renunciar a Exatlón All Star 2023.

“Los puedo destruir con un video de 2 minutos”, advirtió la cuenta de Facebook, famosa por sus filtraciones.

Aunque Fogel ha demostrado llevarse bien con sus compañeros azules, recordemos que en la temporada pasada, Liliana y Andrés ya lo habían enfrentado, reclamándole que se llevará mejor con Stephanie y Valeria, que con ellos.

Sin embargo, la cuenta de Reyna de los spoiler exatlon México no ha dado por el momento más detalles de qué es lo que la nueva pareja le ha dicho a Fogel, al punto de él quiera salirse.

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.