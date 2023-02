Este miércoles, un movimiento telúrico se convirtió en tendencia en redes sociales, se trata del sismo que impactó a pocos kilómetros de La Caldera, en la provincia de Peravia al sur de la República Dominicana, país en donde se graba el reality de Exatlón All-Star 2023.

Exatlón México ya concluyó sus grabaciones, por lo que los atletas de Exatlón All-Star 2023 ya están en República Dominicana para iniciar las grabaciones, por lo que el sismo de de 5.3 grados que se sintió en aquella nación a las 7:11 horas, tiempo local, ha preocupado a los seguidores de la competencia.

Aunque el movimiento se sintió en varias provincias de República Dominicana, por el momento el Instituto Sismológico de Santo Domingo no ha reportado daños materiales o personales.

¿Dónde se graba Exatlón México y Exatlón All- Star?

Ambos realities se graban en República Dominicana en la ciudad de La Romana, que en los pasados meses se vio afectada por el Huracán Fiona. La Romana y Peravia se encuentran en la misma costa, relativamente cerca, tal como te lo mostramos en el siguiente mapa.

Aunque hasta el momento, la producción no ha informado si tuvieron o no algún tipo de afectación tras el reciente sismo, se espera que no haya daños al igual que el resto del país. De hecho, no se trata de un hecho aislado, según reportes oficiales, cada mes se producen cientos de movimientos telúricos en República Dominicana, por lo general de poca intensidad.