Los atletas que participan en la competencia más colosal de la TV están decididos a ganar pero este sueño ya no será posible para 3 de ellos, según los sitios de spoilers y aquí te decimos quiénes son los que se van.

Exatlón All Star 2023: ¿Habría 3 eliminados? Esto se sabe

Este día se filtró la información de que habría 3 eliminados en el Exatlón All Star 2023, por lo que aquí en BolaVIP te informamos lo se sabe sobre este rumor que ha cimbrado a los fans de la competencia más colosal de la TV que semana a semana, nos tiene al borde del asiento.

Sin embargo debes recordar que la información que estás a punto de conocer no proviene de alguna fuente oficial de la producción de TV Azteca, sino de redes sociales, páginas de fans y canales de YouTube que se dedican a dar seguimiento a la competencia en tiempo real, por lo que si quieres saber si estas filtraciones del programa se cumplen, lo mejor es no perderse un solo episodio de este reality.

Se rumora que Lili Hernández, Pato Raujo y Natali Gutiérrez serían los 3 eliminados en el Exatlón All Star 2023 en los próximos días debido a diferentes razones: Triple Jumper al parecer se iría eliminada de la competencia debido a que su rendimiento no ha sido el mejor, a pesar de haber ganado la temporada 6 del programa. Por otro lado Pato Araujo se iría de la competencia debido a que Zudikey Rodríguez, su pareja está ya a punto de dar a luz y el ex futbolista quiere acompañar a su pareja en estos momentos.

Por su parte Nataly Gutiérrez se iría de las playas de República Dominicana debido a una fuerte lesión que sufriría en el episodio de este 7 de abril ya que si bien se desconoce con exactitud qué tipo de herida sufrió, se rumora que el tiempo de recuperación de esta sería de hasta 1 mes, lo que la dejaría fuera de la competencia. Y de esta manera 3 elementos saldrían del programa, y se unirían a la lista de eliminados de la edición All Star.

¿Quiénes son los eliminados del Exatlón All Star 2023 hasta el momento?

Hasta el momento han sido 9 los participantes eliminados de la competencia más colosal de la TV, por lo que vale la pena repasar a quienes se han tenido que despedir de las playas de República Dominicana, sitio en donde se graba el programa. Estos eliminados son: