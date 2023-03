Exatlón All Star 2023: ¡Hay tiro Carlitos! Mati y Evelyn se dicen de todo

Cuando decimos que en el Exatlón All Star 2023 hay de todo, es por que en serio hay desde drama y lágrimas, hasta felicidad y celebración, pero nada comparado a lo que ocurrirá cuando explote el pleito entre Mati y Evelyn, quienes se dijeron de todo durante un momento de la competencia.

Eso sí, antes de avanzar con la información debes tener en cuenta que esta no proviene de alguna fuente oficial de TV Azteca, sino que es un rumor que proviene de páginas de fans, canales de YouTube y redes sociales que dan seguimiento al programa en tiempo real, por lo que si quieres saber si estas filtraciones aciertan con lo que veremos en el programa, lo mejor es no perderse un solo episodio del reality. Y ahora que ya sabes esto, vamos con la información.

¡Hay tiro entre Mati y Evelyn en el Exatlón All Star 2023!: Se dijeron de todo

Mati y Evelyn tendrán un pleito durante la batalla por la Villa 360 cuando Terminator le grite a Sniper que no se ría, que no está de humor, a lo que Evelyn responde que de ahora en adelante le dirá a Mati en qué momento se ríe y en cuál no, lo que evidentemente crea una fricción entre ambas participantes que podría verse reflejada durante la competencia.

Y es que a diferencia del anterior conflicto que se vio en el reality en el que Andrés Fierro y Heliud Pulido chocaron un momento durante el Exaball, este conflicto sí se ve no solo real sino que intenso ya que las dos atletas se dijeron todo lo que se tenían que decir en ese momento, por lo que estaríamos viendo el nacimiento de una nueva rivalidad en el programa, lo cual sería un auténtico shock para todo el mundo debido a la relación tan cercana que las dos atletas han tenido.

En algún punto se dijo que eran pareja: ¿Mati y Evelyn ya no serían amigas en el Exatlón?

Si estas dos atletas llegaran a entablar un conflicto sin duda nos dejaría a todos con la boca abierta ya que su amistad ha sido una de las más sólidas y duraderas de la historia del reality a tal punto que siempre han estado en equipos distintos siempre se han apoyado y en algún momento, los fans llegaron a sospechar que incluso eran pareja.

Estas sospechas se levantaron a raíz de unas fotos que Mati compartió sobre unas vacaciones que se tomó con Evelyn, por lo que los fans del programa empezaron a especular de inmediato con ese rumor sin embargo, fue Evelyn la que se encargó de desmentirlo al aclarar que veía a Mati como su mejor amiga dentro y fuera de la competencia. ¿Qué ocurrirá con su amistad?