Desde que se supo que no habría eliminado esta semana todos los fans han estado preguntándose la razón y al parecer, esta habría sido revelada por un medio de comunicación.

Exatlón All Star 2023: La VERDADERA razón por la que no habrá eliminado esta semana

Este día se reveló la verdadera razón por la que no habrá eliminado esta semana en el Exatlón All Star 2023 por parte de un medio de comunicación, lo que explicaría la razón por la que ninguno de los dos equipos perderá a alguno de sus integrantes en el Duelo de Eliminación que debería llevarse a cabo este domingo.

Y es que en días pasados se dijo que no habría eliminado durante esta semana por que la producción quería poner en juego premios importantes como automóviles y que por ello, no habría eliminado sin embargo un medio de comunicación acaba de revelar la verdadera razón por la que no habrá eliminación esta semana, y aquí mismo te diremos por qué.

Esta es la verdadera razón por la que no habrá eliminado esta semana en el Exatlón All Star 2023

De acuerdo con lo afirmado por el medio HoyFut esta semana no habrá Duelo de Eliminación ya que al ser Semana Santa se sabe que muchas personas saldrán de sus casas, por lo que el rating de la TV en México disminuirá de forma general y la producción no quería realizar una eliminación en el programa que cambiara el rumbo del mismo.

Y es que ganar en los niveles de audiencia es la misión más importante para la producción de TV Azteca, por lo que tener un evento importante en la competencia como una eliminación en un periodo vacacional, hubiera significado perder la oportunidad de competir por la audiencia, aunque en este aspecto el programa que conduce la Máxima Autoridad Antonio Rosique parece estar fallando.

La razón por la que no habrá eliminado en el Exatlón All Star 2023, ¿es la misma por la que termina el programa?

Los niveles de audiencia de la edición All Star si bien han sido buenos, no han logrado ganarle a los de la principal competencia de TV Azteca, es decir Televisa. Y es que si comparamos el rating de las telenovelas que compiten con el Exatlón, podemos ver que las producciones Las Estrellas le siguen pasando encima al reality de forma escandalosa.

Por ejemplo mientras las telenovelas Pienso en ti y El amor invencible han acumulado 2.6 millones en rating y 3 millones respectivamente, el programa que conduce Antonio Rosique solamente acumuló 1.3 millones de espectadores. Y varios medios de comunicación han especulado con que precisamente la baja audiencia es la que está ocasionando que se hayan empezado a dar eliminaciones dobles, lo que haría que el programa termine antes de lo esperado.