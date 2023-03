Exatlón All Star 2023: Las infidelidades más escandalosas del reality

En el Exatlón All Star 2023 la polémica no ha faltado y mienttras esperamos que llegue el episodio de mañana en el que conoceremos al quinto eliminado de la emisión, hoy daremos un repaso por las infidelidades más escandalosas que han ocurrido en el reality.

Cabe aclarar que estos casos no han sido negados o afirmados por sus protagonistas por lo que a continuación conoceremos los rumores que más fuerte han sonado en el programa sobre este tema, y que han sido reportados por varios medios de circulación nacional e internacional, así que prepárate para quedar con la boca abierta cuando te des cuenta de que como decía un participante del programa: "lo mejor es llegar sin pareja".

Polémicas en el Exatlón All Star 2023: Estas han sido las infidelidades más escandalosas del reality

Si bien no todos los casos que estás a punto de conocer se relacionan directamente con la edición All Star que actualmente se transmite en TV Azteca, al menos las dos primeras sí están muy relacionadas con la actual emisión, así que prepárate para sorprenderte con todos los casos de infidelidad que verás a continuación:

Liliana Hernández

Triple Jumper es sin duda alguna el caso más reciente en esta lista por lo que vale la pena iniciar con laticuación que vivió en la sexta temporada del Exatlón; pues resulta y acontece que a unas semanas de la gran final el entonces novio de Lili, Eduardo subió a sus redes sociales un video en el que sin avisarle a la atleta la cortaba por que se encontraba lastimado sentimentalmente.

Y si bien al inicio solo hubieron rumores de que la atleta le había sido infiel a su pareja con el Velociraptor, con el paso de las semanas esta información de alguna manera se confirmó al revelarse que Andrés Fierro y Liliana estaban en una relación, la cual continuó de la sexta temporada a la edición All Star, en la cual derraman miel a cada momento en el que se muestran juntos.

Aristeo Cázares

¿Cómo hacer un top sobre polémicas en el Exatlón y no mencionar a Aristeo? Y es que este participante desde su participación en la competencia ha estado rodeado de polémicas, unas más recientes que otras por que basta con recordar que hace unos días se ganó el odio de los fans de Mati Álvarez al hacer unas interacciones en redes sociales en contra de Terminator. Pero en cuanto a las infidelidades, el ex participante que podría integrarse a la competencia no le pide nada a nadie.

Y es que durante su estancia en la segunda temporada del reality, el practicante de parkour tuvo un "desliz" con Carmelita Correa, hecho del que hablaría más a fondo durante su estancia en La Casa de los Famosos en donde también dijo su frase de que lo mejor era ir al Exatlón sin novia.

Misael Rodríguez

Fue en la temporada 4 del Exatlón en la que este participante se integró y fue parte del equipo Rojo pero al entrar a la competencia el atleta ya se encontraba comprometido con Tamara Vega, sin embargo este compromiso no le bastó y según los fuertes rumores que se desataron en el programa, este participante le fue infiel a su prometida aunque hasta el momento se desconoce con quién.

Durante un tiempo se dijo que la persona con la que le había sido infiel a Tamara fue Evelyn Guijarro sin embargo, un tiempo después de que estos rumores bajaron de intensidad la misma Tamara salió a asegurar que Evelyn no había tenido nada que ver con su pareja, pero hasta el momento se desconoce quién haya sido la tercera persona en discordia.