FILTRAN que una leyenda del equipo azul podría quedar ELIMINADA de Exatlón All Star 2023 esta semana a causa de una lesión.

Exatlón All Star 2023: ¿Leyenda AZUL ELIMINADA por LESIÓN?

La novena semana del reality de campeones dejará sorprendidos a los espectadores, los atletas no solo competirán por un automóvil y las codiciadas medallas, si no que se habla de que una leyenda azul tendría que abandonar Exatlón All Star 2023 por una lesión.

Tras la salida de Tzasna Carrasco, los rojos se han quedado solo con 6 atletas, pero el equipo azul podría perder ahora dos competidores en una sola semana.

¿Qué atleta azul será eliminada de Exatlón All Star 2023 por una lesión?

El sitio de spoilers en Youtube, Reality Colosal, mencionó el rumor de que una atleta azul podría ser eliminada esta semana por una lesión, aunque no hay nada confirmado añadió que podría estar entre ser Evelyn Guijarro o Marysol Cortés. Recordemos que esto es solo un rumor, por lo que deberemos esperar a ver lo que sucede en los próximos capítulos.

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.