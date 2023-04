Hoy te presentamos a la Leyenda Azul que traicionó a TV Azteca y se fue con la competencia, justo ahora que se está disputando el Exatlón All Star 2023 en las playas de República Dominicana, por lo que es importante saber quién fue capaz de darle la espalda a TV Azteca de esta forma.

No es un secreto que luego de haber participado en la competencia que conduce la Máxima Autoridad Antonio Rosique, los atletas adquieren cierta fama que hace que los productores se acerquen a ellos para buscar que participen en programas de TV, y si bien esto ha funcionado con participantes como Aristeo Cázares o con la misma Terminator, en este caso la jugada le salió mal a TV Azteca y por ello una Leyenda Azul estará en las filas de Televisa.

Ella es la Leyenda Azul que traicionó a TV Azteca y no estuvo en el Exatlón All Star 2023, por irse con la competencia

Se trata de Casandra Ascensio ya que la ex participante del Exatlón estará participando en Tercer Grado Deportivo, programa que acaba de estrenarse en Las Estrellas en las que se debaten temas deportivos y que es conducido por Denisse Maerker, pero en el que la ex Leyenda Azul participa también.

Sin embargo hasta el momento se desconoce cómo será su participación en esta emisión, aunque cuando un fan le preguntó si ella sería parte de este programa, la deportista dijo que sí estará en él, pero de una forma diferente, con lo que le ha cerrado las puertas no solo al Exatlón, sino también a TV Azteca.

¿Qué otros atletas le dijeron que no al Exatlón All Star 2023?

Casandra, quien fue una de las atletas más dominantes de la competencia y que logró ser finalista en la tercera temporada, no es la única que le dijo que no a su posible regreso al Exatlón All Star 2023 ya que además de ella, otros como Aristeo Cázares o Ana Lago también le dijeron que no al reality, pero además a TV Azteca.

Aristeo si bien estuvo participando un rato en Venga la Alegría, decidió renunciar a la televisora lo que detonó el rumor de que la televisora lo ha demandado; y en el caso de Ana, ella decidió entrar a otro reality pero en este caso hizo algo similar a lo que decidió Casandra, ya que se fue a participar al programa Survivor, razón por la que no la vimos en la edición All Star.