El Exatlón All Star 2023 está cada vez más cerca de empezar y con él, las emociones estarán al límite ya que para esta edición solamente los mejores competidores logarán estar por lo que en estos días los fans de la emisión brincaron de felicidad al saber que es muy probable que una auténtica Leyenda del equipo Rojo regrese al programa ya que en un Live desde su cuenta de Instagram, "amenazó" con estar de vuelta en la competencia más colosal de la TV.

Este regreso le haría un gran bien al programa que conduce la Máxima Autoridad, Antonio Rosique ya que la sexta temporada del Exatlón no ha sido el éxito que se esperaba al grado de que por primera vez los fans señalaron que varios participantes de esta entrega eran los peores de toda la competencia. Por ello, es importante conocer qué leyenda Roja podría regresar al Exatlón.

Esta Leyenda Roja amenaza con regresar al Exatlón

Mati Álvarez, quien en su participación en Exatlón se ganó el apodo de Terminator y no en vano los fans del show la consideran como la mejor participante de todas las 6 temporadas del Exatlón, por lo que sus seguidores enloquecieron cuando la atleta dio a entender que sí podría participar en la edición All Star al "amenazar" con su regreso a través de un Live que llevó a cabo en su cuenta de Instagram.

Cuando en plena transmisión la atleta fue cuestionada sobre si regresaría al programa, ella respondió: "La verdad no he confirmado si voy a ir al All Stars pero tengan por seguro que si voy va a ser para ganarlo, pero todavía no lo he confirmado". Con estas palabras la Terminator dio a entender que existe la fuerte posibilidad de que sí participe en la próxima temporada del programa en la que mostraría de forma implacable por qué es considerada como la mejor participante del equipo Rojo.

¿Quién es Mati Álvarez y por qué se le considera una Leyenda Roja?

La Terminator es una heptatleta mexicana que precisamente se hizo conocida internacionalmente por haber ganado 3 veces el campeonato de Exatlón México, siendo la primera vez en Exatlón: Famosos vs. Contendientes 3, la segunda en el Exatlón Cup y la tercera en Exatlón: Titanes vs. Héroes. Y aunque en la actualidad conduce programas para TV Azteca, dejó muy en claro que si vuelve a la emisión que la hizo famosa, lo haría para aniquilar a sus contrincantes.