La Leyenda Roja no tuvo buena suerte durante su participación en el reality que conduce Antonio Rosique y aquí te contamos todo lo que le pasó.

Exatlón All Star 2023: Leyenda Roja sufre paro cardíaco

El Exatlón All Star 2023 realmente ha tenido de todo y para muestra, se reveló que una Leyenda Roja sufrió un paro cardíaco, lo que asustó a los fans del reality quienes en estos momentos se encuentran al pendiente del estado de salud de esta figura del programa.

Y es que cuando decimos que en la edición All Star ha habido de todo es por que en esta temporada es en la que hemos vivido los momentos más polémicos: desde los dos participantes que al parecer habrían tenido intimidad, hasta el probable regreso de atletas que han sido vetados. Pero la noticia que te traemos hoy supera por mucho a las anteriores.

¿Qué Leyenda Roja del Exatlón All Star 2023 sufrió un paro cardíaco?

Se trata de Valeria Payén, participante que hace poco fue eliminada de la edición All Star y que sufrió de un paro cardíaco mientras era intervenida quirúrgicamente de su rodilla, debido a una lesión que sufrió desde la temporada 6 y que no puso superar en la actual temporada. De hecho Black Belt empezó a sufrir malestares debido a esta lesión, los cuales provocaron que no diera su mejor nivel en la competencia, por lo que fue eliminada.

Y justo luego de su eliminación la producción de TV Azteca valoró su estado de salud, por lo que los especialistas que la revisaron decidieron que la atleta debía operarse ya que con rehabilitación era imposible que su rodilla sanara del todo.

Así fue el paro cardíaco que sufrió la Leyenda Roja del Exatlón All Star 2023, Valeria Payén

Por esta razón la campeona panamericana y centroamericana de karate tuvo que ser operada sin embargo, cuando entró al quirófano hace un par de días, y mientras se llevaba a cabo su operación sufrió de un paro cardíaco que a su vez le provocó un estado de coma que duró unos minutos; ante esto el equipo médico que la intervenía tuvo que realizar acciones para reanimarla, por lo que estuvo en peligro de morir.

Sin embargo y para fortuna de la atleta, de su familia y de sus miles de fans las acciones de los médicos resultaron exitosas por lo que pudo salir del peligro, sin embargo, no fue posible operarla de la rodilla debido a esta situación la cual fue compartida por la amiga de Valeria, la también ex participante del reality, Estephanie Solís. Pero por lo pronto Valeria ya se encuentra recuperándose, por lo que se espera que sea dada de alta en los próximos días.