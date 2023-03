En el Exatlón All Star 2023 ha habido de todo: risas, drama, pero sobre todo polémica, como la que estaríaa punto de estallar esta semana en la que ha surgido el fuerte rumor de que hay 2 atletas que se retiran de la competencia por lesión.

Sin embargo antes de continuar con los nombres de los atletas que se bajarían de la competencia es importante que sepas que este rumor no proviene de la producción de TV Azteca sino de un canal de YouTube que da seguimiento constante a lo que ocurre en la competencia en tiempo real, por lo que asegura que ya se conoce el nombre de los 2 atletas que se van de la competencia por estar lesionados.

Los 2 atletas que se retiran del Exatlón All Star 2023 por lesión

Los 2 atletas que se retiran del Exatlón All Star 2023 por lesión serían Heliud Pulido por los Rojos y Lili Hernández por los Azules ya que los dos vienen arrastrando problemas de salud en sus rodillas, un problema que se habría originado desde la temporada pasada; y es que hay que recordar que estos dos competidores no han tenido un descanso ya que apenas se terminó la temporada 6 de la competencia dio inicio la edición All Star, por lo que no pudieron descansar, lo que les habría jugado en contra.

Esta información fue filtrada por el canal de YouTube Mago Cósmico en el cual se ha afirmado que ambos atletas no quieren comprometer su integridad física en la competencia ya que al menos en el caso de Lili, cuya carrera deportiva en el salto de longitud se vería comprometida. Y lo más interesante es que en este mismo canal se habló de que esto ya ha ocurrido antes en el programa.

¿Qué otros atletas se han retirado del Exatlón All Star 2023 por lesión?

En el mismo video en el que el Mago Cósmico revela la información sobre Heliud y Lili, también recuerda el caso de Valeria Payén quien abandonó la competencia debido justamente a una fuerte lesión en la rodilla, la cual habría afectado su desempeño en la edición All Star y por la que al salir de República Dominicana, hizo una escala en la Ciudad de México para atenderse esta lesión.

De acuerdo con lo declarado por la atleta, ella sufrió una lesión en la que tuvo desgarres en los ligamentos laterales de la rodilla y lesiones en los meniscos, por lo que es posible que se le intervenga quirúrgicamente, lo que la alejaría del deporte por varios meses. Y mientras esperamos a ver si se confirma que en verdad Heliud Pulido y Lili Hernández dejan la competencia por lesión, solo nos resta seguir viendo la competencia más colosal de la TV para saber si esta filtración es real.