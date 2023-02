Tras la inesperada salida de Valeria Payén, el equipo rojo ha quedado incompleto y ahora también podrían quedarse sin una de sus integrantes más fuertes, ya que la tricampeona Mati Álvarez podría decidirse a abandonar la competencia de Exatlón All Star 2023, lo que ha alarmado a sus fans.

Mati Álvarez es la tricampeona de Exatlón México, la primera vez en Exatlón: Famosos vs. Contendientes 3, la segunda en Exatlón Cup y la tercera en Exatlón: Titanes vs. Héroes; por lo que aunque la reina roja es una de las favoritas de Exatlón All Star 2023, todo parece apuntar a que el arranque de la competencia no ha sido el mejor para ella.

¿Por qué Mati Álvarez podría estar a punto de ABANDONAR Exatlón All Star 2023?

En el adelanto del programa de este lunes en la cuarta semana, los rojos demuestran que están desesperados por recuperar el control de la competencia y el estrés los tiene al límite, tal es el caso de Mati Álvarez, quien confiesa que está cansada de ver perder a su equipo.

Pero una escena ha preocupado a sus seguidores y es que se ve a Mati Álvarez romper en llanto frente a Antonio Rosique y revelar que la presión le está afectando, además de que ya no quiere seguir jugando en Exatlón All Star 2023 con el bajo desempeño que ella y su equipo han tenido en los últimos días.

Aunque algunos sitios de spoilers apuntan a que el cansancio en Mati Álvarez ya es evidente y esto podría detonar que abandone Exatlón All Star 2023 de forma voluntaria, otros consideran que esta mala racha de los rojos podría ser sólo temporal y Mati lograría recuperarse emocional y físicamente en las próximas semanas.

¿Mati no quería regresar a Exatlón México?

En redes sociales ha surgido el rumor de que Mati fue presionada por la producción a regresar en Exatlón All Star, al igual que otros campeones, esto como parte del contrato que tiene con la televisora, lo que haría a la atleta sentirse aún más estrés y por lo cuál podría estar buscando la oportunidad de abandonar la competencia.

Atletas participantes de Exatlón All-Star 2023

Equipo Rojo

Equipo Azul

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.