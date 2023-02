Estamos a solo unos días de conocer al primer eliminado del reality que reúne a los campeones del reality y los 22 atletas están dando su mayor esfuerzo en cada circuito, pero también han comenzado las intrigas y polémicas. Las filtraciones sobre lo que pasará en los próximos capítulos se han puesto cada vez más interesantes, pero sin duda uno de los rumores que más ha causado polémica es el que apunta a que Mati Álvarez podría ser una de las primeras ELIMINADAS de Exatlón All Star 2023.

Mati Álvarez es la tricampeona de Exatlón México, la primera vez en Exatlón: Famosos vs. Contendientes 3, la segunda en Exatlón Cup y la tercera en Exatlón: Titanes vs. Héroes; por lo que es una de las favoritas de Exatlón All Star 2023.

¿Mati Álvarez es una de las primeras ELIMINADAS en Exatlón All Star 2023?

La cuenta de filtraciones de Twitter @Laportadaai1, reveló que Mati podría ser una de las primeras eliminadas de Exatlón All Star 2023, aunque no dio a conocer sus fuentes al respecto de esta aparente noticia ni cuándo podría suceder, lo que le ha restado credibilidad. Algunos fans han mencionado que aunque la atleta llegó a la competencia con una bajo rendimiento, poco a poco a comenzado a posicionarse. Sobre este rumor no se han dado más detalles y otros sitios de spoilers han revelado ya quién será el primer eliminado de Exatlón All Star 2023, mencionando que será Dan Noyola.

Atletas participantes de Exatlón All-Star 2023

Equipo Rojo

Equipo Azul

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.