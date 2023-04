FILTRAN que Mati Álvarez tendrá un accidente en uno de los circuitos y ya se sabe si esto tendrá o no consecuencias.

Exatlón All Star 2023: ¿Mati Álvarez será ELIMINADA por LESIÓN?

La final de reality de campeones está cada vez más cerca y solo los mejores podrán llegar a la última etapa, los rojos llevan desventaja en número pero han demostrado gran fortaleza frente a los azules; pero ahora se ha filtrado que Mati Álvarez, una de las atletas más fuertes podría sufrir una lesión.

Tras la salida de Keno de los azules, los rojos ganaron la primera supervivencia, por lo que ahora son ellos quienes mantienen el liderazgo a pesar de contar con menos integrantes, por lo que un accidente de Mati podría cambiar todo; además de que también se habla de un posible castigo para Heliud.

¿Mati Álvarez será eliminada por LESIÓN en Exatlón All Star 2023?

A pesar de que diversos sitios de spoilers han especulado sobre la salida de “Terminator” a causa de un accidente dentro de la competencia, el canal de Youtube “Proyecto TV” aclaró que aunque Mati Álvarez sufrirá una fuerte caída en un circuito, se tratará solo de un percance que no pone en riesgo su permanencia en Exatlón All Star 2023, es decir que no está lesionada.

Recordemos que por ahora esto se trata solo de un rumor, por lo que deberemos esperar a que se den a conocer más filtraciones en el transcurso de la semana.

Atletas participantes de Exatlón All-Star 2023

Equipo Rojo



Equipo Azul

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.