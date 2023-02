La competencia más colosal de la TV busca aumentar el rating modificando sus reglas pero esto no ha dejado muy contentos ni a los participantes ni a los fans.

Exatlón All Star 2023: Nueva regla del programa desata la polémica

Cuando todo parecía ir viento en popa para el Exatlón All Star 2023 a pesar de algunas controversias que han surgido, a la producción se le ocurrió agregar una nueva regla al programa, lo que desató la polémica entre los participantes pero sobre todo entre el público que a diario sigue a los atletas mientras estos tratan de pasar de forma exitosa los retadores circuitos que integran a la competencia.

Pero de ahora en adelante los participantes de este reality no solo tendrán qué preocuparse sobre su desempeño físico en las playas de República Dominicana sino que ahora, deberán de tomar en cuenta otro factor que para el público, es muy injusto y no debería tomarse en cuenta.

Esta es la nueva regla del Exatlón All Star 2023 que desata polémica

Resulta que la Máxima Autoridad, Antonio Rosique habló con los participantes esta semana y les explicó que de ahora en adelante habría una nueva regla que funcionará a partir de la segunda eliminación en la que además del desempeño físico, se tomará en cuenta la popularidad de los participantes. ¿Cómo funciona esta regla? Pues de ahora en adelante si un equipo gana las dos primeras batallas por la Supervivencia forzará a dos de sus rivales a disputar su lugar en una serie definitiva.

Pero esto no es tan sencillo ya que a esta serie irán quien haya tenido el rendimiento más bajo y el que cuente con menos votos del público. Y en caso de que se lleguen a celebrar los 3 capítulos de la serie por la Supervivencia los dos participantes menos votados y el de menor rendimiento del equipo perdedor deberán luchar para obtener su permanencia. Luego de este anuncio, de encendió la polémica en redes sociales y ahora sabrás por qué.

¿Por qué la nueva regla del Exatlón All Star 2023 desató la polémica?

Por que según los fans del programa esto se presta a que no ganen la competencia los mejores, sino los que le caigan mejor al público lo que pone en serias desventaja a varios participantes que si bien son queridos por el público, saben que no lo son tanto como otros participantes. Por poner un ejemplo es casi seguro que la popularidad de una atleta como Mati Álvarez es mucho mayor que la de alguien como Tzasna Carrasco, por lo que estas dos participantes no tendrían un duelo parejo por el lado de los Rojos.

Algo similar podría ocurrir en el equipo Azul si comparamos el carisma de Lili Hernández con el de Natali Brito, por lo que estas participantes tampoco tendrían el piso parejo. Pero mientras se ve qué es lo que ocurre con esta nueva regla y cómo afecta a los participantes, hay que esperar al episodio de este domingo en el que también conoceremos quién deja la competencia, pero si quieres enterarte antes que nadie, solo debes revisar la información que tenemos sobre este tema en este enlace.