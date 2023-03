Ex participantes quemaron al programa estrella de TV Azteca al revelar que no se les ha cumplido con lo que se les prometió.

Exatlón All Star 2023: Participantes revelan que no les han pagado

Con el Exatlón All Star 2023 marchando imparable a terminar su semana 4 las polémicas no han parado y esta semana se reveló una más por parte de ex participantes del reality quienes afirman que no les han pagado o que al menos la producción de TV Azteca no les ha terminado de cumplir con lo que les prometieron.

Esta polémica se viene a sumar a las que la edición All Star ha tenido, como cuando se acusó a dos participantes de haber tenido intimidad en las playas de República Dominicana, o como cuando Valeria Payén acusó a Antonio Rosique y a la producción de haber favorecido a ciertos participantes durante la competencia. Pero la nueva polémica que se suma esta semana deja muy mal parada a la producción de TV Azteca.

Participantes revelan que no les han pagado hasta ahora que se transmite el Exatlón All Star 2023

Algunos participantes han revelado ahora que se transmite el Exatlón All Star 2023 que la producción de TV Azteca no les ha pagado e incluso en algunos casos, no se les ha terminado de dar lo que se les prometió, lo que habla muy mal de la televisora del Ajusco ya que a pesar de los millones de pesos que ganan gracias al programa que conduce la Máxima Autoridad, no han cumplido con sus compromisos. Y quienes ha quemado al programa por este motivo han sido por un lado Pame Verdirame y por otro, el Hijo de Octagón.

Esta semana Pame utilizó su cuenta de Twitter para recordarle a la televisora del Ajusco que todavía no se le han entregado los audífonos y el proyector portátil a los que se hizo acreedora luego de su participación en la competencia sin embargo, el caso más sonado fue el del Hijo de Octagón quien incluso demandó a la televisora por una millonaria cantidad.

Ahora que se transmite el Exatlón All Star 2023, resurge la noticia de que se le deben millones a ex participante

Justo al darse a conocer la situación de Pame Verdirame se recordó que al Hijo de Octagón la televisora del Ajusco todavía no le ha pagado al luchador por su participación en el reality show y al menos hasta mayo del 2022 esta deuda y la demansa seguían en pie.

Cabe aclarar que esta información dada a conocer por el medio Gluc recuerda que si bien el luchador había participado en 2018 en el programa, hasta 2020 no se le había pagado por haber formado parte de la emisión por lo que desde esa fecha entabló una demanda contra TV Azteca. Y si bien hasta hora se desconoce en qué concluyó el proceso legal o si sigue en pie, ha sido un mal antecedente para la televisora del Ajusco.