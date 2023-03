La quinta semana ha arrancado con las emociones al límite y poco a poco se han filtrado detalles de lo que pasará en los próximo días, así como de quien será el atleta que se convertirá en el eliminado de este domingo. Pero ahora una noticia ha alarmado a los seguidores, ya que se ha revelado que Pato Araujo, uno de los atletas más fuertes de los rojos podría renunciar a Exatlón All Star 2023 por un motivo personal.

A Pato Araujo le afectó la salida de su amigo Omar "El Negro" Esparza, pero ahora otro motivo podría estarlo preocupando y que podría poner en riesgo su permanencia en la competencia y dejar de nuevo incompleto a su equipo.

¿Pato Araujo RENUNCIARÁ a Exatlón All Star 2023?

Pato Araujo y Zudikey Rodríguez conforman una de las parejas consentidas que se han conformado en el reality, además de que están esperando bebé. El embarazo de la velocista sigue avanzando y falta poco para que nazca el nuevo integrante de Exatlón, pero tal parece que se han presentado algunas complicaciones.

"Pasé más de un mes y medio sin hacer ejercicio. Tenía mucho cansancio (...) y eso era porque el bebé estaba creciendo a pasos veloces, andaba para allá y por acá. (...) Empecé a volverme más perezosa y me daba flojera prepararme de comer. En el mes séptimo de mi embarazo me hicieron el exámen de glucosa y el resultado salió cuando Pato se fue a Exatlón. Mis tres tomas de glucosa salieron con niveles altos; la primera arriba de 100, la segunda poquito abajo de 200 y la otra 180 y pico. Mi doctora se alarmó y yo también me alarmé muchísimo", confesó recientemente Zudi.

La atleta conocida como la Gacela Rodríguez, advirtió que no cree necesario que Pato debe salir de Exatlón México All Star, porque él no se enteró de los problemas del bebé, quizá para no preocuparlo.

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.