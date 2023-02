Exatlón All Star 2023: Por esta razón esta participante quiere dejar el reality

Si bien todo parece marchar viento en popa para el Exatlón All Star 2023 se reveló en estos días que una participante quiere dejar el reality y ya se conoce la razón por la que está a punto de tomar esta decisión, con lo que el programa sufriría un duro golpe.

Y tomando en cuenta que la competencia apenas va a culminar hoy su segunda semana, la partida de esta atleta podría echar por tierra el nivel de audiencia que la actual temporada está consiguiendo sobre todo por que si en efecto deja la competencia y cuenta la razón, el público podría decepcionarse del reality show.

Por esta razón esta participante quiere dejar el Exatlón All Star 2023

La participante es nada menos que Nataly Gutiérrez y la razón por la que dejaría el reality es por que según ella, la producción de TV Azteca está decidida a hacerla ver como la villana de la competencia ya que quienes producen este programa han hecho hasta lo imposible por crearle una imagen de villana que nada tiene que ver con la realidad, lo que explicaría la extraña actitud que la atleta ha tomado en el programa y que ha despertado las sospechas tanto de sus compañeros como de los fans del programa.

De acuerdo con la información que se filtró, sería la producción del programa la que estaría provocando que la actitud de Nataly no fuera la misma de siempre ya que de alguna manera se le estaría forzando a actuar de la forma en la que lo hace, aunque no se detalló la manera en la que se le estaría obligando a modificar su comportamiento, pero de seguir así es probable que la atleta no continúe en el programa.

¿Quién filtró la razón por la que Nataly Gutiérrez quiere dejar el Exatlón All Star 2023?

Se trata de Keyla, "La Reina de los Spoilers" quien una vez más habría filtrado información delicada de este reality que reflejaría que "Dynamom" no se la está pasando nada bien en la actual emisión ya que no está a gusto con interpretar el papel de villana ya que luego de que en el programa se impuso una nueva regla que afectaría a los participantes menos populares, ella sería una de las más afectadas. La popular blogger filtró esta información a través de un Live que realizó hace algunos días, el cual puede verse arriba de este párrafo.

Y a partir del minuto 5:10 es en donde se puede escuchar esta delicada filtración que retrataría la desesperación de los productores del reality de contar con un villano para su programa, por lo que de alguna manera que no se explica, estarían obligando a "Dynamom" a ocupar este lugar. ¿Se saldrá de la competencia antes de tiempo? Eso solo lo podremos saber con el pasar de los días.