Hoy te contamos por qué se dice que TV Azteca le "mintió" a sus fans acerca de lo que pasará hoy en el Exatlón All Star 2023, en el que se espera que no haya eliminación sin embargo, es posible que esto no sea del todo cierto según medios de comunicación y los seguidores del reality.

Y es que esta semana ha sido muy cardíaca ya que se pusieron en juego 3 automóviles de los cuales, Heliud Pulido ya logró ganarse uno, por lo que este domingo debríamos ver al siguiente ganador del segundo vehículo sin embargo, es probable que también veamos una salida del programa.

Por esto se dice que TV Azteca le "mintió" a los fans del Exatlón All Star 2023

Medios de comunicación como Gluc y Terra señalaron que la producción de TV Azteca que realiza el Exatlón All Star 2023 le habría "mentido" a los fans del programa al haberles garantizado que esta semana no habría eliminación, cuando en realidad se espera que uno de los actuales participantes salga del reality.

Por ello se señala con comillas que el Exatlón le "mintió" a sus fans ya que si bien no habrá Domingo de Eliminación sí tendríamos la salida de un participante del programa que conduce la Máxima Autoridad Antonio Rosique y a continuación te diremos de quién se trata.

TV Azteca habría "mentido" a los fans del Exatlón All Star 2023 sobre el Domingo de Eliminación

El atleta que se espera salga este día del Exatlón All Star 2023 sería Pato Araujo, con lo que se comprobaría que TV Azteca habría "mentido" a los fans del reality sobre el Domingo de Eliminación, ya que si bien no veremos a un participante ser eliminado a través de los circuitos, sí veremos al ex campeón mundial de futbol sub 17 partir de las playas de República Dominicana.

Y su partida se debe a que el atleta acordó con TV Azteca que saldría del prograna en estas fechas ya que su actual pareja, Zudikey Rodríguez está a punto de dar a luz y Pato desea estar junto a ella para vivir este increíble momento juntos. Por ello este 9 de abril veríamos la salida de este atleta y probablemente, hoy o en los próximos días conoceríamos a su reemplazo.