Exatlón en su versión de campeones arranca su cuarta semana y con tres jugadores menos, la competencia se vuelve cada vez más intensa. Tras la eliminación de Valeria Payén, los 19 atletas restantes quieren demostrar que son los más fuertes y merecen llegara hasta el final. HOY martes 28 de febrero se enfrentarán en el Duelo de los Enigmas de Exatlón All Star 2023, descubre qué equipo gana. ¿Azules o rojos?

La dinamica en el Duelo de Enigmas de Exatlón All Star ha cambiado, esta vez los atletas deberán conseguir sus puntos dentro del circuito para poder disfrutar del premio, es decir que aunque su equipo gane el duelo, si un competidor no dió su punto, no será merecedor de la recompensa.

¿Qué equipo gana el Duelo de los Enigmas este 28 de febrero en Exatlón All Star 2023?

Esta semana los rojos se esforzarán por no perder un integrante más, mientras que los azules buscan reafirmar su control en la competencia, por lo que ningun conjunto le dejará las cosas fáciles a sus contrarios. De acuerdo a diversos sitios de spoilers, será el equipo azul quien ganará el Duelo de los Enigmas este 28 de febrero en Exatlón All Star 2023, pero no todos los atletas lograrán sus puntos, por lo que algunos no podrán disfrutar del premio.

Atletas participantes de Exatlón All-Star 2023

Equipo Rojo

Equipo Azul

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.