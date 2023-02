Los conflictos no han faltado en la edición All Star de la competencia más colosal de la TV y el que se vivió esta semana hizo revivir polémicas de la temporada anterior.

En el Exatlón All Star 2023 la polémica no ha faltado y para muestra, esta semana se dio a conocer que un atleta Azul reveló que le da asco que Fogel Negrete le vea y si quieres saber de quién se trata, solo sigue leyendo para enterarte de esta información que podría señalar queun conflicto podría escalar en el reality show.

Y es que tanto en la temporada 6 como en la edición All Star los escándalos han ido saltando a los ojos de todos ya que basta con recordar que en la temporada anterior se vio a un participante romper las reglas del programa para poder ver a su amada, mientras que en la edición actual corrió el rumor de que un par de participantes habrían tenido intimidad. Y esta semana una nueva polémica salió a la luz.

Este es el atleta Azul reveló que le da asco que Fogel Negrete le vea en el Exatlón All Star 2023

Se trata de Andrés Fierro ya que según lo declarado por Fogel durante el programa de este viernes 24 de febrero mientras platicaba con Keno, Evelyn y Sol Cortés recordó que Velociraptor había dicho en la temporada 6 del Exatlón que "no sabía que traía Fogel, que ni me vea por que me da asco". esto en relación a cómo fue su convivencia con Andrés, Lyly y Pato ya que según Fly Fogel estos compañeros habrían sido "no burlonoes pero sí chismosillos" en sus propias palabras.

El Último Boy Scout expresó que este resentimiento de sus compañeros hacia él se debe a que en la Fusión en la temporada pasada Negrete se fue a platicar con los Escarlatas, hecho que enojó mucho a Lili, Andrés y Pato lo que habría desatado el resentimiento de estos atletas hacia Fly Fogel, sin embargo esto no fue todo lo que se habló en el episodio de este viernes.

Los juegos mentales pesan en el Exatlón All Star 2023

Durante el capítulo de este viernes los integrantes del equipo Azul también estuvieron hablando de su estrategia de cara a la competencia y hablaron de lo mucho que Heliud Pulido se había metido en sus mentes y lo mucho que esto les había perjudicado según lo dicho por Andrés Fierro, quien mencionó que "Heliud se mete en la cabeza de todos" y que "siempre logra lo que quiere" por que las Leyendas de Azul le dan entrada pero esto cambiará, según lo acordado por todos.

Esto refleja el alto sentimiento de competencia que reina actualmente en la competencia y que al llegar a la semana 4 podría escalar ya que en luego de la salida de Dan Noyola se filtró a través de páginas de fans que Andrés Fierro y Pato Araujo tuvieron ya una pelea a golpes que habría sido censurada por la producción del programa, lo que refleja que la tensión en el programa cada vez va aumentando, lo que nos podría dar episodios intensos en las próximas semanas.