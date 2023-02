Descubre quién gana la ventaja y la Batalla All Star Colosal en Exatlón All Star 2023 este 15 de febrero, obteniendo importantes beneficios.

Exatlón All Star 2023: ¿Qué equipo gana la Ventaja y la Batalla All Star Colosal este miércoles 15 de febrero?

Estamos siendo testigos de la segunda semana del reality que reúne a los campeones del reality, tras la salida de Dan Noyola, los 21 atletas restantes siguen dando su mayor esfuerzo en cada circuito y este miércoles se enfrentarán por obtener beneficios, descubre qué equipo gana la Ventaja y la Batalla All Star Colosal este 15 de febrero la Batalla Colosal en Exatlón All Star 2023, conocida como la Batalla de los All Star

Después de que el equipo azul iniciará dominando la competencia esta semana al ganar la medallas, esta vez los rojos lucharán por obtener los premios especiales del reality.

Aunque aún no se ha revelado información concreta de quién domincará las competencias, de acuerdo a diversos sitios de spoilers, la suerte estaría nuevamente del lado de los azules, quiénes ganarían la Batalla All Star y la Ventaja este 15 de febrero. Pero solo se trata de un rumor, todo se definirá esta noche.

Atletas participantes de Exatlón All-Star 2023

Equipo Rojo

Equipo Azul

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.