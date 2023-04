FILTRAN que competidores en tiempo real estarían por ganar uno de los automóviles de Exatlón All Star 2023.

Exatlón All Star 2023: ¿Quién GANA el AUTOMÓVIL?

La novena semana del reality de campeones arranca con intenso retos y los premios estarán colosales, se ha filtrado que está semana se regalarán dos automóviles, solo quedan 13 atletas en la competencia y todos se esforzarán por ganarlos.

La adrenalina estará al límite esta semana, se ha filtrado que un rojo estaría por renunciar al reality, mientras que también se habla de que los refuerzos azules han llegado.

¿Quién gana el automóvil en Exatlón All Star 2023?

El sitio de spoilers en Facebook, “La reyna de los spoiler Exatlón México” reveló que está semana los atletas competirán por automóviles y aunque no reveló quiénes ganarán, mencionó que en el reto masculino podría ser Koke de los azules o Josué de los rojos el ganador del automóvil en Exatlón All Star 2023. Hasta el momento no se han dado detalles de cómo va el reto en la rama femenil.

Recordemos que esto es solo un rumor, por lo que deberemos esperar a ver lo que sucede en los próximos capítulos.

Atletas participantes de Exatlón All-Star 2023

Equipo Rojo

Equipo Azul

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.