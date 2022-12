Extalón México 2022 está a solo unos meses de finalizar, por lo que ya ha comenzado la selección de los atletas que integrarán a la versión All-Star, los primeros en ganar su pase son dos azules, para ellos cuatro ex participantes regresaron esta semana para luchar por su lugar y aunque los duelos no han concluido, sitios de spoilers han filtrado que la primer atleta de Exatlón All-Star 2023 sería Valery Carranza, descubre más sobre quién es ella.

Los campeones de Exatlón tienen asegurado su lugar, mientras que el resto debe luchar por su acceso en una serie de duelos, Valery enfrenta a Tanya Nuñez por obtener el primer pase para Exatlón All-Star 2023, mientras que Keno Martell y Ramiro Garza luchan por el segundo.

¿Quién es Valery Carranza, que sería la primera atleta azul de Exatlón All-Star 2023?

Valery Carranza es originaria de Coahuila, tiene 27 años.

Es una atleta experta en "tocho bandera" y es una de las máximas representantes de México, juega como receptora ofensiva y antes practicaba el futbol soccer, en la posición de portera.

Fue la líder del equipo Halcones de la Universidad Autónoma de La Laguna, donde logró campeonatos en la Liga de Futbol Bandera en la Universidad del Valle de México, la UVM.

Estudió arquitectura.

En 2015 recibió el reconocimiento al Mérito Deportivo y en 2016 el Premio de la Juventud, en la categoría de deportista.

Participó en la temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, donde demostró su talento con los lanzamientos en los circuitos.

Es una estrella en redes sociales por su belleza y fortaleza, tan solo en Instagram tiene más de 645 mil seguidores.