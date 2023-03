Revelan quién podría convertirse en el eliminado de Exatlón All Star 2023 el próximo domingo 12 de marzo , un atleta que había regresado a República Dominicana por la revancha pero ahora abandonaría la competencia.

Exatlón All Star 2023: ¿Quién es el ELIMINADO del domingo 12 de marzo?

El reality de campeones inicia su quinta semana y con ello nuevos retos que pondrán al límite la capacidad de los 18 competidores restantes, en medio de los conflictos y romances, tras la salida de Omar “El Negro” Esparza, los internautas ya se preguntan quién será el eliminado de Exatlón All Star 2023 el próximo 12 de marzo.

Tras la inesperada salida de otro rojo, los azules quieren demostrar que tienen el control en la competencia, mientras que los rojos no están dispuestos a perder otro atleta y aunque la semana a penas arranca, ya se han dado los nombres dentro de los que podría estar el siguiente eliminado de Exatlón All Star 2023.

¿Qué ATLETA está en riesgo de ser ELIMINADO de Exatlón All Star 2023?

Recordemos que tras definirse los tres retos de Supervivencia, el equipo perdedor pone en riesgo a sus integrantes. Cada semana al Duelo de Eliminación debe ir un atleta por rendimiento y otro por ser el menos votado, este domingo el sitio de spoilers de Instagram, Survexa News, reveló quiénes podrían ser los atletas con menos votos, después de Omar: ellos son Jazmín, Fogel y Andrés. Aunque por el momento aún no hay nada definido, estos tres atletas estarían en riesgo de ir a un Reto de Eliminación si sus votos no aumentan, es decir que uno de ellos podría ser el eliminado de Exatlón All Star 2023 del domingo 12 de marzo.

Recordemos que la semana apenas empieza, así que los atletas aún tienen tiempo para mejorar su rendimiento y votaciones, además de que debemos esperar los resultados de los retos de Supervivencia.

Atletas participantes de Exatlón All-Star 2023

Equipo Rojo

Equipo Azul

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.