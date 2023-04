Despúes de una semana sin eliminado, se comienza ha filtrar quién será el atleta eliminado de este domingo 16 de abril en Exatlón All Star 2023.

Exatlón All Star 2023: NUEVAS FILTRACIONES ¿Quién es el ELIMINADO del domingo 16 de abril?

El reality de campeones inicia su décima semana, después de que no hubiera eliminado, los rojos han perdido la mayor cantidad de eliminados y no están dispuestos a perder uno más. Los Los sitios de spoilers han comenzado a filtrar quién será el proximo atleta eliminado de Exatlón All Star 2023 este domingo 16 de abril.

Después de una semana en que los rojos dominarán al ganarse los dos automóviles de Exatlón All Star 2023, el reality va a mitad de su tercer mes de transmisión y ya tiene una larga lista de pleitos, conflictos y hasta un polémico romance.

¿Quién será el eliminado de Exatlón All Star 2023 este domingo 16 de abril?

Diversos sitios de spoilers habían mencionado que la próxima eliminada sería una mujer azul, pero recientes filtraciones hablan de que podría ser un hombre rojo o azul el eliminado de Exatlón All Star 2023 el domingo 16 de abril.

Recordemos que por ahora solo se trata de un rumor, por lo que deberemos esperar para ver lo qué pasa en los siguientes capítulos.

Atletas participantes de Exatlón All-Star 2023

Equipo Rojo

Equipo Azul

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.