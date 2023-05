Descubre quién gana la Batalla Colosal en Exatlón All Star 2023 este lunes 8 de mayo, obteniendo importantes beneficios.

Exatlón All Star 2023: ¿Quién gana la Batalla Colosal HOY lunes 8 de mayo?

Arranca la semana quince del reality que reúne a los campeones del reality, tras la salida de Marysol Cortesde los azules, los 8 atletas restantes siguen dando su mayor esfuerzo en cada circuito y esta semana se enfrentarán por obtener beneficios, descubre quién gana la Batalla Colosal este lunes 8 de mayo en Exatlón All Star 2023.

Después de que el equipo rojo dominará la competencia eliminando a un azul, esta vez los azules lucharán por obtener los siguientes retos del reality rumbo a la gran final.

Diversos sitios de spoilers apuntan a que la Batalla Colosal de este lunes 8 de mayo en Exatlón México All Star sería ganada por las leyendas de rojo pero no se ha revelado cuál será el beneficio.

Atletas participantes de Exatlón All-Star 2023

Equipo Rojo



Equipo Azul

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas a través de la señal de Azteca UNO.