La "Reina de los Spoilers" no tuvo piedad con el reality y lo reventó por un tema con los autos que la emisión ha regalado a sus concursantes hasta ahora.

Exatlón All Star 2023: Revientan al reality por, ¿los autos?

Esta semana reventaron al Exatlón All Star 2023 en redes sociales y la causa al parecer son los autos que el programa ha regalado a sus participantes a lo largo de todas sus temporadas, un tema que ha generado polémica y que ha dejado muy mal parada a la producción del exitoso programa de TV Azteca.

Y es que la crítica que el programa que conduce la Máxima Autoridad Antonio Rosique recibió esta semana fue tan demoledora, que la publicación en la que se hizo el comentario recibió decenas de respuestas de fans del programa que le dieron la razón al brutal comentario, que te mostraremos a continuación.

Reventaron al Exatlón All Star 2023 por los autos y esta es la razón

En una publicación de Facebook hecha por nada menos que Keyla "La Reina de los Spoilers" esta figura se burló de un meme en la que se criticaba que los Azules estaban perdiendo los autos, al señalar que de hecho se le deben automóviles y demás premios a varios participantes que se los ganaron limpiamente en la competencia.

La "Reina de los Spoilers" no tuvo compasión del reality y de forma irónica se burló del meme ya mencionado diciendo que le pregunten a todo aquél que había ganado un auto en el Exatlón si ya lo tenía y al final, incluso se dio el lujo de bromear con este tema diciendo:

" DIGAMOS QUE ESOS COCHES LES LLEGARÁN A LOS ROJOS PARA Cuando la hija de pato cumpla los 15 años".

No es la primera vez que se critica al Exatlón All Star 2023 por este tema

Y es que el duro señalamiento que la "Reina de los Spoilers" hizo al programa no es el primero ya que anteriormente la ex participante Pamela Verdirame, quien estuvo en el equipo Rojo señaló que no le hicieron entrega de los premios que ganó en el Reality.

Es decir que los audífonos y el proyector portátil que se le prometieron no se le han entregado sin embargo, el reclamo hecho por Keyla en su post da a entender que los demás atletas que se han ganado un auto hasta ahora no han recibido este premio, por lo que este duro comentario resonó en redes sociales.