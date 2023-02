No todo es miel sobre hojuelas para la competencia más colosal de la TV ya que entre sus participantes no todos se han ido de la emisión con una sonrisa de oreja a oreja y aquí, sabrás de quiénes se trata.

Exatlón All Star 2023: Un atleta VETADO y uno que sería DEMANDADO no regresan más

El Exatlón All Star 2023 va rumbo a concretar su tercera semana de competencia y a pesar de que todo pareciera ir viento en popa no todos los participantes loran tener una relación buena con el reality show y para muestra, varios medios de comunicación han señalado al atleta que había sido vetado de la competencia y a uno que sería demandado, por lo cual no regresan más a las playas de República Dominicana.

No es extraño que hayan atletas que fueron invitados a integrarse a la edición All Star que conduce la Máxima Autoridad, Antonio Rosique y que hayan rechazado la invitación, como el caso de Ana Lago sin embargo hay otros atletas que de plano no serán considerados de nuevo para la competencia, como los casos que estás por conocer.

Cuál es el atleta vetado y el que sería demandado no regresan más al Exatlón All Star 2023

Se trata de Ernesto y Aristeo Cázares, pareja de hermanos que en su momento fueron la sensación del programa pero que el día de hoy no son bien vistos por la producción de TV Azteca, de acuerdo con lo que reporta el canal de YouTube Mago Cósmico, que afirma que Ernesto, el ganador de la primera temporada habría sido vetado del programa por haber apoyado a su hermano con su decisión de no regresar más al programa que se realiza en las playas de República Dominicana.

Y en el caso de Aristeo, el mismo canal de YouTube sostiene que este atleta no terminó de la mejor forma su relación con la televisora del Ajusco y que por ello la empresa estaría considerando demandarlo sin embargo, ninguno de estos dos atletas ha confirmado o desmentido estos rumores sin embargo, no son los únicos que le dijeron no a la edición All Star.

Estos atletas no serían los únicos que no regresan más al Exatlón All Star 2023

Aristeo y Ernesto Cázares no fueron los únicos atletas que le dijeron que no a la edición All Star de la competencia ya que además de ellos, otros ex participantes que rechazaron regresar a las playas de República Dominicana. De hecho fueron en total 7 los que recharazon regresar al programa entre los que se encunetran Casandra Ascencio, Evelyn Guijarro, Macky González, Daniel Corral, Patricio Araujo, además de los hermanos Cázares. ¿Alguno de ellos regresará al programa algún día? Eso solo el tiempo lo dirá.