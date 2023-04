Exatlón All Star 2023 vs Reto 4 Elementos: ¿Quién gana en el rating?

Es momento de saber quién gana en el rating en el duelo de Exatlón All Star 2023 vs Reto 4 Elementos ya que ambos programas tienen dinámicas similares y si bien no compiten exactamente en el mismo horario, es un hecho que Televisa sacó ahora su reality de supervivencia para competir con TV Azteca.

Y para quienes no lo sepan: el Reto 4 Elementos es un reality de Televisa que consiste en que 4 equipos conformados por 6 elementos, 3 participantes femeninos y 3 masculinos compiten en diferentes pruebas de supervivencia por lo que las comparaciones con el programa que conduce la Máxima Autoridad Antonio Rosique, por lo que hay que saber cuál de estos programas gana en cuanto a la audiencia.

¿Quién gana en el rating en el duelo Exatlón All Star 2023 vs Reto 4 Elementos?

Hasta esta semana quien ganó esta competencia fue el Exatlón ya que mientras este programa acumuló una audiencia de 1.2 millones de espectadores, el Reto 4 Elementos se quedó con poco más de 710 mil por lo que es un hecho que al menos hasta la última medición realizada por la agencia Produ, el reality de TV Azteca ha estado haciendo que el de Televisa muerda el polvo.

Otra gran muestra de ello es que por lo regular cuando llega la hora de que se transmita el Exatlón este programa se vuelve tendencia de búsquedas en internet y redes sociales mientras que con el reality de Televisa no ocurre lo mismo.

El Exatlón All Star 2023 habría vencido ya a Reto 4 Elementos por una simple razón

Y esta razón es que Antonio Rosique ya ha anunciado que habrá una séptima temporada del reality mientras que el programa de Televisa apenas ha logrado alcanzar su cuarta temporada pero sin volverse el suceso que el Exatlón sí se ha vuelto desde su estreno en México.

Basta recordar que la edición que estamos viendo actualmente en TV es una que reúne a los mejores atletas de emisiones pasadas, estrategia con la que la televisora del Ajusco busca dominar en el rating, cosa que parece estar logrando ante Televisa en cuanto a los realitys, aunque con respecto a las telenovelas el programa de TV Azteca sigue perdiendo ante las novelas de Las Estrellas.