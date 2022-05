David Juárez fue el último eliminado en Exatlón All Star México en manos de Koke Guerrero, antes de vivir la final. La Bestia rompió el silencio y contó secretos y confesiones sobre Marysol, su compañera, y el reality,

David fue, y es, uno de los atletas que más apoyo y cariño recibió por parte de los fanático del programa y, en las últimas horas, se sinceró frente a las cámaras y habló de todo con La Amazona para TV Azteca.

En primer lugar, fue consultado sobre si se había enamorado de alguna compañera, esto debido que Macky González había dicho que Juárez y Marysol se iban a buscar fuera del programa en caso de que ninguno esté en pareja: "No sé, no sé, tal vez sí o tal vez no, la verdad no estoy seguro. Sí le tomé cariño a varias personas, pero no sé si eso es enamorarse. La verdad es que sentía bonito cuando estaba con Marysol”.

