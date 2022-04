El próximo 1 de mayo a partir de las 21:00 horas de México se llevará acabo la final de la Exatlón 2022 All Stars. Es por eso que todos los deportistas mostrarán sus últimas armas en los próximos programas para asegurarse su clasificación a la gran final.

Este jueves 21 de abril se emitirá el episodio 64, donde los participantes se enfrentarán por equipos a un nuevo desafío. Al finalizar el programa se exhibe cuál de las dos líneas coloca al primer elemento que el próximo domingo enfrenta los duelos de eliminación.

En el avance se puede observar que Mati Álvarez, quien ya tiene tres trofeos, sufre un percance en el Circuito del Submarino.

Además, Koke Guerrero habla de cómo es la situación que se vive en el reality: “Empecé a notar que el equipo rojo apoya al azul; no necesito de los rojos, nadie de los rojos me apoya a mí, pero sí he sentido feo cuando hay duelos individuales entre azules y realmente ahí sí me siento super aislado. Me siento súper solo". Y agregó: "Siento como si conspiran contra mí el equipo. No está nada chido que entre nosotros nos matemos”.

Exatlón All Star modificó el horario: ¿Cuándo y a qué hora ver el programa?

Ahora podrás disfrutar del Exatlón de lunes a viernes desde las 7:30 de la noche, además de que no te puedes perder los domingos de eliminación a las 9:00 de la noche al finalizar MasterChef Junior.

Atletas del Exatlón México ALL STAR

Atletas del Equipo Azul de Exatlón All Star

Macky González - Abandonó la competencia

Ernesto Cázares - Eliminado

Javi Márquez

Evelyn Guijarro

Ximena Duggan - Eliminada

Koke Guerrero

David Juárez “La Bestia”

Marysol Cortés - Eliminada

Doris del Moral - Eliminada

Atletas del Equipo Rojo de Exatlón All Star