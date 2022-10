Uno de los realities más esperado ha regresado a la televisión y cumple su primera semana de transmisión, desde los primeros capítulos hay atletas que han destacado en fuerza y habilidad, tal es el caso de la ex participante de “Guerreros” que forma parte del equipo rojo, pero ahora se ha filtrado información de que Dariana podría estar a punto de abandonar el Exatlón México 2022 a causa de una enfermedad. Descubre lo que ha declarado su familia al respecto.

Dariana García, también conocida como la Reina Rose, de quién se dice es prima de la cantante Danna Paola, compite en el equipo de los Famosos, junto a los atletas: Valeria Payén, Germán Sánchez, Omar "El Negro" Esparza, Saray Orozco, Tzasna Carrasco, Yann Lobito, Josué Menéndez, Yahel Castillo y Estephanie Solís.

De acuerdo al canal de YouTube de “Ser tú mismo, the adventure of living” (minuto 2:25), reveló que Dariana de los rojos abandona el Exatlón México 2022 ya que debía ser “intervenida de urgencia” a causa de una apendicitis, es decir una peligrosa inflamación del apéndice.

Pero la familia de Dariana ha reaccionado ante este rumor y ha publicado una historia aclarando lo siguiente:

“Hola a todo! Como saben Dariana está incomunicada y yo (su hermana) llevo su cuenta. Han estado preguntando por su salud y la verdad es que no tenemos información de ella. Les pido espero a que den informes oficiales en el programa y no se dejen llevar por spoilers! Ella está bien y sigue recibiendo apoyo de todos ustedes”, se lee en el Instagram oficial de la atleta.