Ha iniciado la segunda semana de uno de los realities más esperados por la audiencia y aunque el primer Viernes ninguno de los 20 atletas salió del programa, ahora se ha filtrado información de que habrá dos eliminados en Exatlón México 2022 y que se trata de Dariana del equipo rojo y Manuel del equipo azul.

El público se ha acostumbrado a que desde la primera semana de cada temporada hay un eliminado, pero está temporada ha sido distinto, ya que Rosique les aviso que tendrían un periodo de adaptación, así que será hasta el segundo viernes cuándo un jugador diga adiós a su sueño de convertirse en el campeón… ¿o serán dos los que se vayan?

¿Dariana y Manuel son los PRIMEROS ELIMINADOS de Exatlón México 2022?

Del equipo azul, ya hay dos contendientes en el Duelo de Eliminación, ellos son Manuel y Pato González del equipo azul. Diversos sitios de spoilers apuntan a qué el eliminado del 14 de octubre de Exatlón México 2022 será Manuel Paniagua, el campeón de waterpolo.

Pero ahora se ha revelado que el integrante del equipo azul no será el único que deja el reality este semana, el canal de YouTube de “Ser tú mismo, the adventure of living” contó que Dariana de los rojos abandonará en los próximos días el Exatlón México 2022, ya que ha sido hospitalizada a causa de una apendicitis.

Esta es la información de los sitios de spoilers por lo que aún no está confirmada, así que deberemos esperar lo que sucede en los siguientes programas.

¿Dónde y cómo ver Exatlón México 2022?

Exatlón México 2022 puedes verlos de Lunes a Jueves 19:30 horas y los Viernes de Eliminación a las 19:30 horas a través de la señal de Azteca UNO.