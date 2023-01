Cada vez falta menos para la final del reality de fortaleza y habilidades deportivas está cada vez más cerca, por lo que los seguidores están a la expectativa de quiénes lograran llegar a la última semana de la competencia. Después de la salida de una atleta más de los rojos, los sitios de spoilers han filtrado quién gana el Duelo de los Enigmas HOY martes 10 de enero en Exatlón México 2022.

Los seguidores del programa se preguntan quiénes faltan aún por salir en los próximos Duelos de Eliminación y quiénes seguirán defendiéndo su lugar en las playas de Exatlón México 2022.

¿Cuándo será la FINAL de Exatlón México 2022?

Diversos sitios de spoilers apuntan a que la final no seré en vivo y se transmitirá el próximo martes 31 de enero para dar inicio a Exatlón All Star 2023 el 1 de febrero, aunque la producción no ha confirmado la fecha.

¿Quién ganará el Duelo de los Enigmas HOY martes 10 de enero en Exatlón México 2022?

Los jugadores de la sexta temporada del reality compiten hoy en el Duelo de Enigmas y diversos sitios de spoilers apuntan a que serían los Contendientes, los azules, quienes logren derrotar a los Famosos este martes 10 de enero en Exatlón México 2022.

Recordemos que esto se trata sólo de un rumor y conoceremos la verdad esta noche.

¿Dónde y cómo ver Exatlón México 2022?

Exatlón México 2022 puedes verlos de Lunes a Viernes 20:30 horas y los Domingo de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.