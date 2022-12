El Exatlón México 2022 sigue causando sensación entre sus fans y para fortuna de la producción del programa, este domingo no tendrán competencia en la TV ya que los programas Quién es la Máscara y MasterChef Celebrity 2022 han terminado, lo que ha dejado a la competencia más colosal de la televisión sin rivales por el rating. Sin embargo se ha filtrado quiénes serán los ganadores de la Supervivencia de este 25 de diciembre, por lo que es momento de saber más acerca de este spoiler.

Como siempre, cabe resaltar que esta información proviene de páginas y canales de YouTube de fans y no de la producción del programa, por lo que al no ser información oficial no puede garantizarse que lo que estos canales y páginas informan es un hecho. Pero también hay que tomar en cuenta que aquí en BolaVIP te hemos informado sobre los spoilers de los eliminados del programa, así como de los ganadores de la Villa 360 y en ambos casos, le hemos atinado al resultado por lo que es momento de saber quién se llevará la Superviviencia.

Filtran a los ganadores de la Supervivencia de Exatlón México 2022 de este 25 de diciembre

Los ganadores serán los integrantes del equipo Azul ya que por un pequeño detalle que pesará en la segunda Batalla por la Supervivencia, el equipo Rojo perderá. Cabe aclarar que en la primera Batalla por la Supervivencia, que se llevó a cabo el pasado viernes 23 de diciembre, fueron los Rojos quienes ganaron sin embargo los sitios de spoilers adelantaron que esta victoria no bastará para que se puedan quedar con la Supervivencia este 25 de diciembre.

Además el programa de este domingo será una auténtica montaña rusa de emociones ya que la producción del programa le permitirá a los integrantes de este show pasar tiempo con sus familias, a las que no ven desde hace meses debido a que se encuentran participando en esta competencia que se lleva a cabo en las playas de la República Dominicana.

¿Dónde y cómo ver Exatlón México 2022?

Exatlón México 2022 es un programa de TV Azteca que puede verse de Lunes a Viernes a partir de las 19:30 horas, mientras que los Domingo de Eliminación se transmiten a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO. Así que prepárate para ver cómo le irá a los Famosos y Contendientes en la competencia este somingo 25 de diciembre, en un episodio que será un hervidero de emociones.