En el Exatlón México 2022 se han vivido todo tipo de emociones durante esta que es su sexta temporada: desde las risas y felicidad al ver a los atletas lograr terminar un reto, al llanto y la tristeza al ver a los concursantes cuando son eliminados. Sin embargo si hay algo con lo que la producción del programa no ha podido son los spoilers como el del día de hoy, en el que se filtró a los ganadores de las Medallas de este 28 de diciembre.

Cabe recordar que estos spoilers no provienen de ninguna manera de la producción del propular programa que se transmite por Azteca UNO, sino de páginas de fans, por lo que no hay certeza sobre esta información y habría que ver el programa de hoy para constatar que la información es real; no obstante cabe recordar que aquí en BolaVIP te hemos presentado spoilers de los ganadores de la Villa 360 o de los Domingos de Eliminación y siempre hemos acertado.

Estos serían los ganadores filtrados de las Medallas de este 28 de diciembre en Exatlón

Los ganadores de las Medallas serán Yael Castillo por los hombres, mientras que Tzasna Carrasco lo será por parte de las mujeres; pero hasta el momento no se sabe si también estarían en juego las preseas convencionales, por lo que solo restaría esperar a que dé inicio el programa de este miércoles para averiguar si las páginas de spoilers le atinaron de nuevo.

Por ello no hay nada mejor que ver la emisión de este miércoles que dará inicio en punto de las 19:30 horas, para seguir viendo la competencia más colosal de la TV que a pesar de tener un buen éxito entre sus televidentes, está luchando por atraer a más público lo que también ha desatado los rumores de que el programa llegaría a su final antes de lo esperado.

¿Qué son las Medallas y para qué sirven en Exatlón?

Las Medallas son reconocimientos que están en juego durante toda la temporada del programa y la cantidad máxima de estas preseas que puede conseguir un atleta son 7 de oro, las cuales pueden brindar una vida extra o crédito durante un Duelo de Eliminación. Existen 2 tipos de medallas: las las sencillas, que son intransferibles y que pueden canjearse por mil puntos en la ExaStore, y la supermedalla, la cual puede transferirse ya que quien posea una puede dársela a alguien que esté en riesgo de eliminación durante un duelo por la permanencia.