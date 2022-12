La temporada 6 del Exatlón México 2022 no tuvo el éxito que se esperaba y por ello, ya hay fecha para la gran final de este programa, de acuerdo con lo filtrado por sitios especializados en spoilers. ¿Cuándo sería? Sigue leyendo para que te enteres no solo de la fecha, sino de todo lo que rodeará a este evento para el cual la producción está preparando varias sorpresas.

Y es que no es un secreto para nadie que el rating de la sexta temporada del programa que conduce Antonio Rosique no se ha acercado al éxito que el show tuvo en su primera temporada, sobre todo por que según medios mexicanos los televidentes no han logrado conectar con los participantes, lo que explicaría por qué mientras la primera temporada del programa logró tener 12 millones de televidentes, mientras la más reciente apenas ha alcanzado el millón. Por ello, la gran final ya tendría fecha, para dar paso a la edición All Star.

Filtran la fecha de la gran final del Exatlón México 2022: ¿Cuándo sería?

La fecha de la gran final sería nada menos que el próximo martes 31 de enero, y para llegar a esa fecha con todo listo la producción del programa estaría planeando que den inicio las Eliminaciones dobles para dar paso a la edición All Star, la cual daría inicio el 1 de febrero.

Cabe aclarar que esta informació provino del canal de YouTube Reality de Titanes que además, hizo otra polémica revelación: al parecer la gran final no ocurrirá en vivo sino que será grabada, similar a lo que ocurrió en la quinta temporada; y la razón para que en aquella temporada la final fuera grabada fue por que ya habían dado inicio las grabaciones de la edición All Star.

¿Qué sorpresas habrían rumbo a la gran final de Extalón?

De acuerdo con la filtración, habrían dos eliminados por semana: los viernes y domingos por lo que de los 12 participantes restantes, 8 tendrían que decir adiós al programa. Y estas dos eliminaciones iniciarían en los primeros días de enero, para que solamente queden 2 atletas hombres y 2 mujeres para que participen en la edición All Star. Por ahora, no queda más que seguir viendo el programa de Lunes a Jueves a las 7:30 PM, sin perderse los domingos de Eliminación a las 8:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.