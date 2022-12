En el Exatlón las emociones no paran ya que desde que este programa de concursos regresó a la TV de México durante este 2022, ha ocurrido de todo: desde participantes que han tenido que abandonar la competencia por haberse lesionado, hasta el regreso de algunas de las leyendas del programa para tratar de levantar el rating; sin embargo, esta semana se dio a conocer la impactante revelación que Andrés Fierro hizo sobre Liliana.

Y es que es muy difícil que algo se escape a los fans del programa ya que gracias a ellos, se ha sabido a través de los spoilers que consiguen quién gana la Villa 360 cada semana o si entre los compañeros se realizan trampas para que alguno del equipo que le caiga a los demás, abandone la competencia. Sin embargo la fuerte revelación que hizo el atleta de parkour sobre su compañera de equipo ha dejado a los fans con la boca abierta.

Esta es la impactante revelación que Andrés Fierro hizo sobre Liliana en Exatlón México 2022

Andrés Fierro le confesó a Liliana su amor en secreto sin que sus compañeros y rivales de competencia se dieran por enterados, muy al contrario de lo que ha ocurrido con Yann Lobito y Roberta de León. Y es que el Velociraptor ya había llorado luego de ver la lesión de Liliana Hernández sin embargo, nadie notó algo raro en este suceso. Y lo mismo sucedió esta semana cuando el atleta de parkour le confesó su amor a la atleta especializada en salto de longitud.

“Me gustas muchísimo, la verdad, no me arrepiento de nada”, fueron las palabras con las que el Velociraptor le dijo a su compañera de equipo que está enamorado de ella, con lo que se confirma el segundo romance de la temporada, ya que el primero fue el de Yann Lobito con Roberta de León. Eso sí, la confesión de amor solo fue notada por los fans del programa ya que Roberto se lo dijo en voz muy baja a Liliana, para que nadie más los escuchara. Esta confesión fue difundida más tarde desde la cuenta de TikTok de @exatlonmx. Pero ojalá que este romance no les distraiga y les impida llegar a la gran final de la competencia.

¿Cuándo se termina Exatlón México 2022?

Se espera que el popular programa de TV finalice en el mes de febrero de acuerdo a lo que han adelantado algunas páginas de fans y canales de YouTube dedicados a los spoilers, por lo que hasta que llegue este mes, no se sabrá si le atinaron a su pronóstico. Lo que sí se sabe es que en cuanto termine esta edición del Extalón, dará inicio Exatlón All Star 2023, con el que TV Azteca traerá de vuelta a sus atletas más carismáticos para tratar de recuperar el nivel de popularidad que este programa alguna vez tuvo.