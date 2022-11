Exatlón México 2022 continúa siendo uno de los programas más exitosos de la TV y esta semana dará inicio la semana 9 en la que los Contendientes y los Famosos seguirán luchando por obtener la victoria. Sin embargo acaba de ocurrir algo que podría detonar el escándalo en la competencia debido a la impactante revelación que Yann Lobito hizo sobre Roberta.

Y es que el programa no ha estado exento de polémicas, ya sea por las lesiones que pueden ocurrir durante la competencia o por la posibilidad de que se pongan a prueba nuevos formatos que buscan revitalizar al show; sin embargo la noticia que ha corrido como reguero de pólvora esta semana involucra a Yann Lobito y a Roberta De León.

Yann Lobito reveló que tiene sentimientos hacia Roberta De León de acuerdo a sus propias palabras en el programa, lo que significaría que un nuevo romance estaría naciendo en el Extalón 2022. El integrante de los Famosos afirmó que a pesar de que perdió en uno de los concursos, las palabras de Bobe, como le dicen de cariño a Roberta, le llenaron de ánimos y le hicieron competir con el corazón. Sus palabras fueron:

“Oigan, yo que no gané nada, ni pasé a la segunda ronda, pero les puedo contar algo, cuando estaba preparándome para pasar la Bobe me echó porras. La escuché y dije ‘Voy a competir con el corazón”.

Al integrante de los Famosos no le importó hacer esta declaración frente a las cámaras del reality show a pesar de que si este romance llega a concretarse, sería algo prohibido ya que los 2 pertenecen a equipos distintos, lo que le pondría más tensión al show.

Los sentimientos del participante de los Rojos hacia la integrante de los Azules habrían iniciado cuando Bobe empezó a ahogarse en la piscina, por lo que Yann sin pensarlo saltó al agua para rescatarla y en ese momento al parecer se dieron un beso. Luego de esta acción, Roberta afirmó "en broma" que se había enamorado de su adversario.

“¿Es ilegal enamorarte de un rojo? -Si es ilegal enamorarte de un rojo, que me esposen y me encarcelen. La verdad en el circuito cuando salí al agua e intenté salir a tomar aire, pero me gustó mucho sentir ese apoyo por parte de los rojos, en especial de Yann”.