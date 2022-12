El Exatlón México 2022 sigue su curso no sin toda una serie de polémicas que han ocurrido al interior del programa, sobre todo en cuanto a las reglas ya que un participante al que lo acaban de expulsar y que durante mucho tiempo estuvo incumpliendo las reglas del show, "confirmó" su regreso al programa a pesar de que no tiene mucho que sufrió de una dolorosa eliminación.

Este anuncio hizo que se encendieran las alarmas entre los fans del programa ya que este participante además de ser uno de los más carismáticos,también tuvo una historia de amor dentro de la competencia lo que provocó que se generara un fuerte interés sobre su posible regreso. Cabe aclarar que esta noticia provino del participante y no de una página de spoilers, como los que te hemos presentado aquí en BolaVIP, en donde te has enterado antes que nadie de los ganadores de la Villa 360 o de los eliminados.

Este es el participante de Exatlón México 2022 que "confirmó" su regreso a la competencia

A pesar de que lo acaban de expulsar, Yann Lobito confirmó que está más que dispuesto a regresar al programa para su séptima temporada, con lo que sus fans se alegraron con la idea de que podrían ver nuevamente en acción al atleta de parkour, hockey sobre hielo y rugby. Y es que cuando se le cuestionó si regresaría para estar en el Exatlón All Star, el participante dijo que esto sería imposible ya que a esta edición solo pueden llegar los finalistas y él claramente no logró eso.

Sin embargo sí afirmó que está muy entusiasmado con la idea de participar de nuevo en el reality show si se le brinda la oportunidad de participar en una séptima temporada. Estas respuestas fueron recopiladas por el canal de YouTube llamado Mago Cósmico, un canal que está especializado en el Extalón México, pero sobre todo en las próximas temporadas.

¿Yann Lobito participará en Survivor México?

El ex participante del Exatlón también fue cuestionado sobre si participaría en la próxima edición de Survivor México, duda que el hijo de la cantante Ilse de Flans respondió de forma contundente afirmando que no entraría a esta emisión ya que en ella entran en juego otros factores muy distintos a los que estaba acostumbrado en el programa de TV Azteca, como dormir a la intemperie o la estrategia mental, aspectos con los que no se siente a gusto.