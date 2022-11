Descubre que ex participante de Survivor México 2022 quiere regresar a competir, pero esta vez a Exatlon México.

La sexta temporada del reality deportivo está por iniciar una semana más y tras la salida de Emmanuel Chiang de los azules, se ha comenzado a hablar de quiénes serían los nuevos refuerzos en llegar a la competencia. Un video asegura que un ex finalista de Survivor podría ser quien se una al Exatlón México.

Los tres finalistas de Survivor México 2022 fueron Nahomi, Kenta y Julián, siendo este último el campeón absoluto de la competencia, pero tal parece que uno de ellos quiere regresar a competir la playas de República Dominicana, pero esta vez en Exatlón México 2022.

¿Qué finalista de Survivor se uniría a Exatlón México 2022?

Se trata de la modelo y maquillista, Nahomi Mejía, quien era una de las favoritas para ganar Survivor México 2022 y que ahora ha revelado en una dinámica de preguntas y respuestas, que le gustaría ser parte de Exatlón México.

Nahomi no sería la primera ex Survivor que podría competir en Exatlon México, ya que eso ya sucedió con la atleta Ximena Duggan, quien fue una de las contendientes que más sobresalió en la edición de 2020 de Survivor México; otro caso es Yusef Farah, quién estuvo primero en Exatlón y después al reality de supervivencia.

En caso de que Nahomi fuera llamada a Exatlon México 2022, podría unirse como refuerzo de los rojos al ser una figura reconocida, sin embargo, la ex Survivor no aclaró si le gustaría entrar a esta o a una próxima temporada, mientras que la producción del reality no ha dado ninguna declaración sobre si han pensado integrarla.

¿Dónde y cómo ver Exatlón México 2022?

Exatlón México 2022 puedes verlos de Lunes a Viernes a las 19:30 horas a través de la señal de Azteca UNO.