Tras la emocionante final de Survivor México 2022, este lunes 3 de octubre dará inicio uno de los realities más esperados desde hace meses, se trata del Exatlón México 2022 y será conducido de nuevo por el periodista deportivo Antonio Rosique, pero a solo un par de meses de que inicie Qatar 2022, muchos se están preguntado si el conductor de Tv Azteca prefirió conducir el Exatlón y perderse la Copa Mundial de Fútbol, o si es que solo conducirá una parte de la nueva temporada para después volar al Medio Oriente.

Antonio Rosique ha formado parte de la cobertura de todas las Copas Mundiales desde Francia 98, por lo que hizo narraciones inolvidables en eventos como Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, se ha convertido en uno de los conductores principales y muchos esperan disfrutar sus comentarios en Qatar 2022; pero ahora él mismo ha revelado si es que está vez deberá estar enfocado en Exatlón México 2022.

El Mundial de Fútbol de Qatar 2022 iniciará el domingo 20 de noviembre y terminará el domingo 18 de diciembre de 2022. Arrancará a solo 7 semanas del Exatlón México 2022, es decir que la competencia estará a penas por llegar a la primera mitad de la sexta temporada.

No, Antonio Rosique permanecerá como conductor del Exatlón México 2022 la temporada completa, por lo que no estará presente en el Mundial de Qatar 2022, aunque sí será parte de la cobertura, así lo reveló en una conversación con Antonio de Valdés:

“Este Mundial me va a tocar en temporada de Exatlón, al ser Qatar en noviembre y diciembre me va a tocar en temporada de Exatlón. Voy a ser parte del proyecto del Mundial, pero no voy a estar presencialmente en Qatar”, comentó Rosique.