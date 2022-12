Si bien es cierto que el Exatlón México en este 2022 ha tenido éxito, es un hecho que los ratings todavía no son tan colosales como sí lo fueron en las temporadas pasadas, por lo que en algunas páginas de fans y canales de YouTube de spoilers ha empezado un fuerte rumor: ¿Se adelantará la gran final de la sexta temporada? Todavía no hay una respuesta definitiva pero en este artículo te enterarás de lo que se sabe sobre este rumor.

Hay que tener en cuenta como ya se mencionó que esta información proviene de sitios de fans del programa, no de la producción por lo que no hay forma de corroborar lo que se dice en estos sitios de internet sin embargo, y para pesadilla de quienes producen el programa, estos sitios de spoilers le han atinado tanto a los ganadores de la Villa 360, como a quienes son eliminados del programa, información que has visto aquí en Bola VIP. Y por ello vale la pena revisar qué dicen estos sitios de la gran final de la sexta temporada del Exatlón.

¿Se adelanta la gran final de la sexta temporada del Exatlón México 2022? Esto se sabe

Se ha rumorado que la producción del programa ha decidido adelantar la gran final debido a los bajos niveles de rating que la sexta temporada ha cosechado, al mismo tiempo que se planea la próxima edición del Exatlón All Star 2023, por lo que el programa que conduce Antonio Rosique y que se transmite por Azteca UNO vería el desenlace de su temporada 6 en los primeros días del mes de febrero del 2023.

Hay que recordar que si bien no se había anunciado una fecha específica para su desenlace, la televisora contemplaba que el show de TV llegara a su fin hasta el mes de marzo, pero según el canal de YouTube Realities y Cotilleo, los bajos índices de audiencia serían los causantes de que el programa finalice antes de lo esperado. Cabe recordar que la primera temporada de Exatlón en México se estrenó con aproximadamente 12 millones de televidentes, mientras que la sexta a duras penas ha alcanzado el millón de espectadores.

¿Qué seguiría después de la gran final de la sexta temporada de Exatlón México 2022?

En estos mismo sitios web de fans también se rumora que a las dos o tres semanas de que finalice la sexta temporada del show más colosal de la TV, daría inicio el Exatlón All Star 2023 e incluso, ya se han empezado a filtrar los nombres de los atletas que participarían en esta edición, entre quienes se han mencionado a Pau Martínez y Macky González, para que se integren al equipo azul o a los rojos. Pero hasta que no llegue el mes de febrero se podrá confirmar la veracidad de este rumor.