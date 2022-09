El estreno del popular reality ha sido pospuesto por un terrible Huracán que ha azotado a las playas de República Dominicana y la producción ha decidido solidarizarse con la comunidad que se vio afectada por este huracán y Antonio Rosique envía un mensaje.

Al igual que otros realities como Survivor México, Exatlón México es filmada en las paradisiacas playas de República Dominicana, un lugar que les permite realizar todas las grabaciones necesarias con el clima y los recursos naturales necesarios para cada reto.

Sin embargo, la tarde del jueves 15 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lanzó una alerta a varias zonas del Caribe por la presencia de un huracán que avanzaba hacia las costas.

Este lunes 19 de septiembre, el huracán Fiona golpeó las costas de República Dominicana con una categoría 2 y vientos máximos sostenidos de 175 km/h, causando grandes destrozos en el set de Exatlón México 2022.

Después del huracán, las imágenes de las instalaciones, circuitos y la fortaleza de Exatlón México 2022 destrozadas fueron compartidas por diversos sitios de spoilers y los propios atletas. Y a pesar de que la producción dio a conocer que trabajarían en la reconstrucción del set, ahora han anunciado que, si bien están trabajando en ello, no es la prioridad del equipo.

“Esta es mi casa y me duele verla así: golpeada por la naturaleza y azotada por el huracán Fiona. Más allá de nuestros circuitos y de nuestras pistas, lo que más me duele es por lo que están pasando miles de dominicanos. Mi solidaridad y empatía con esta gran nación que me ha dado tanto”, expresó la producción.