Los fans del Exatlón México saben que la gran final está más cerca que nunca este 2023 y que por ello, la sexta temporada llegará pronto a su fin de forma inevitable; pero si hay algo más inevitable que esto son los spoilers que rovienen de las páginas de fans y canales de TouTube, los cuales nos adelantan algunos resultados de lo que veremos en el programa y este día, se han filtrado los primeros 3 finalistas de la sexta temporada.

Y es que estos spoilers al no provenir de la producción sino de fans del programa no son garantía de que vayan a ocurrir tal y como se describen, por lo que lo mejor es no perderse el programa que se pasa de lunes a viernes a las 20:30 horas, mientras que los domingos de eliminación se pueden ver a partir de las 20:00. Sin embargo aquí en BolaVIP siempre que te hemos compartido estos spoilers hemos acertado con los resultados del programa, como en los casos de los ganadores de la Villa 360 o de los participantes que serán eliminados.

Filtran a los primeros 3 finalistas de la temporada en Exatlón

Dos integrantes del equipo Azul y uno del Rojo serían los finalistas según las páginas de spoilers los cuales afirman que se trata de Liliana Hernández, Josué Menéndez y Andrés Fierro; este último caso es uno muy curioso ya que el propio miembro de los Contendientes había hecho el tremendo spoiler de que formaría parte de la edición All Star de la competencia, hecho que te compartimos aquí mismo en BolaVIP hace unas semanas.

El caso de Lili Hernández también es uno que llama mucho la atención ya que ella ha sido la única mujer del equipo de los Azules que ha sobrevivido a la competencia ya que su compañera Dana Castro tuvo que salir del programa debido a una fuerte lesión, aún cuando se encontraba blindada por sus compañeros quienes tuvieron que se quedaron sin un elemento, por lo que los Rojos tienen a una mujer más en cu escuadra con lo que los superan en número.

¿Cuándo sería la gran final del Exatlón?

Si bien todavía no hay una fecha oficial para el desenlace de la competencia más colosal de la TV, muchos medios que le dan seguimiento al programa afirman que sería el próximo 31 de enero cuando se lleve a cabo este evento sin embargo, ya falta muy poco tiempo para llegar a esta fecha y todavía no se empieza a promocionar por lo que el día en el que se jugará la final de la competencia es todavía un misterio. Pero ten por seguro que apenas se confirme la fecha, lo sabrás aquí en BolaVIP.