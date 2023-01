Las páginas de spoilers y canales de YouTube dedicados a filtrar información siguen siendo la pesadilla de la producción del Exatlón México y esta semana volvieron a hacer de las suyas ya que filtraron quién ganará la Supervivencia este domingo 8 de enero del 2023.

Como siempre te advertimos, estas filtraciones al provenir de páginas de fans y no de la producción del programa no siempre se pueden cumplir por lo que no hay nada mejor que ver el Exatlón para conocer a quienes ganarán en los circuitos. Sin embargo aquí en BolaVIP siempre que te hemos hablado sobre las filtraciones de los ganadores de ls Villa 360 o de los eliminados, siempre hemos acertado. Y hoy lo que urge saber es quién logrará ganar la Superviviencia en el programa de este domingo.

Filtraron quién ganará la Supervivencia este domingo 8 de enero en Exatlón México 2023

Este domingo 8 de enero de 2023 la serie por La Supervivencia en Exatlón México la ganaría el equipo de Azul, según lo anunciado por páginas de fans y canales de YouTube que se dedican a filtrar información confidencial del programa, por lo que un elemento de los Famosos es el que estaría en la cuerda floja para irse de la competencia y de esta forma, perdería la oportunidad de poder ser parte de la edición All Star, la cual dará inicio próximamente.

De esta forma los Contendientes lograrían repetir una valiosa victoria ya que cabe recordar que en el programa del pasado viernes 6 de enero ellos se llevaron la victoria de forma arrolladora aunque hay que tener en cuenta que a pesar de las filtraciones no se sabe si la serie se alargará a 3 juegos, o si los Azules ganarán la serie 2-0.

¿Qué es la Supervivencia y por qué es tan importante en Exatlón?

La Supervivencia es una ventaja que obtiene el equipo que gana el Duelo por la Superviviencia, la cual es una competencia en la que se disputan 10 puntos para saber de qué equipo saldrán los participantes que se tendrán que enfrentar en el Duelo de Eliminación, de donde saldrá el próximo eliminado de ste reality show. Por ello el equipo que pierde este duelo se ve obligado a poner a uno de sus integrantes de forma automática en el Duelo de Eliminación.