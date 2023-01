El Exatlón México llegó al 2023 con sus participantes listos para la gran final luego de haber vivido una temporada llena de polémicas, acusaciones de trampa y por supuesto, eliminaciones. Y curiosamente dos participantes que ya fueron eliminados iniciaron adentro de la competencia un noviazgo, pero ahora que ambos están fuera de la competencia más colosal de la TV, ¿seguirán siendo pareja? Por ello, Roberta ya reveló si será novia de Yann Lobito ahora que ambos están fuera de las playas de República Dominicana.

Y es que en su momento este romance cautivó a todo el público sobre todo por que el hijo mayor de la cantante Ilse, del grupo Flans rompió las reglas en su momento para poder estar cerca de su amada; sin embargo ahora que ambos están fuera de la competencia la prensa le preguntó a Bobe si sería novia de Yann Lobito y su respuesta dejó con la boca abierta a todo el mundo.

La atleta reveló en entrevista para medios de comunicación que tanto ella como Yann quieren continuar con la relación que iniciaron adentro del Exatlón sin embargo, deben terminar de conocerse ya que no es lo mismo la vida al interior de la competencia que afuera. Y sobre todo, ambos deberán de organizarse bien para continuar con su noviazgo ya que mientras ella vive en Monterrey, Nuevo León, Yann radica en la Ciudad de México, por lo que la distancia será un reto a vencer para estos enamorados.

Siguendo con la entrevista que la atleta dio a medios de comunicación de México, la ex participante reveló que al inicio cuando conoció a Yann, lo primero que pensó fue que era una persona "muy equis" pero que esta imagen que tenía de él cambió cuando ella casi se ahoga, lo que dio inicio al fugaz romance que los dos participantes vivieron en el Exatlón. Sobre esto, Bobe dijo:

"Sabes, era muy bonito estar con él adentro del reality show. Además, en un inicio lo veía muy X, así como el FuckBoy, pero cuando casi me ahogo, todo cambió. Ya tratándolo me di cuenta que es muy romántico y su forma de escribir y de hablarme es como me conquistó".