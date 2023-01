El Exatlón México llegó al 2023 y con él, los participantes están más cerca que nunca de la gran final sin embargo, es muy evidente que el público que sigue la emisión no apoya por igual a todos los participantes y por ello, hay canales de YouTube y páginas de fans que han elaborado un top de los atletas más nefastos de la competencia, entre los que destaca Yahel Castillo. Pero, ¿por qué se le señala de esta forma y quiénes más forman parte de esta terna?

Es importante conocer este dato ya que son precisamente los votos del público los que deciden quién se queda y quién se va de la competencia, a pesar de que se anunció que las reglas cambiarán y que del 2 al 8 de enero las votaciones quedan eliminadas, por lo que solo quienes reúnan la mayor cantidad de puntos lograrán evitar ser elegidos para ir al Duelo de Eliminación. Y aún así, algunos de los elegidos para esto podrían ser los participantes llamados "los más nefastos".

Yahel Castillo en el top de los atletas más nefastos del Exatlón México 2023: ¿Quiénes son los otros?

Yahel Castillo ha sido clasificado como uno de los participantes más nefastos debido a que su estrategia ha sido pedir vidas a sus compañeros para así asegurar su estancia en la competencia, además de que su actitud durante la celebración de Navidad dejó mucho que desear. Pero Yahel no es el único en esta terna ya que le acompaña Estephanie Solís, quien ya tuvo su oportunidad en la edición 2021 pero en aquella ocasión era parte del equipo Azul.

Y la gente no la quiere en el programa debido a que consideran que otra atleta merecía la oportunidad y por que su actitud ha sido tachada como polémica por parte de los fans del programa. Otra participante que se suma a esta lista es Valeria Payén del equipo Rojo, quien no es querida por el público por que a pesar de que es una de las mejores competidoras, su actitud no es del agrado del público ya que ha alterado los proyectiles de sus competidores y lo que es peor, le ha escondido la comida a sus compañeros.

¿De dónde salió este top de los atletas más nefastos del Exatlón México 2023?

Este top fue elaborado por el canal de YouTube Reality Champions que se especializa en el Exatlón México y cuyos más de 35 mil seguidores en la plataforma le brindan cierta autoridad para saber que lo que se publicó en su video representa el sentir si no de todos, al menos sí de una buena parte de los fans del programa que conduce Antonio Rosique.

Cabe señalar que al ser un canal de fans y para fans, las opiniones de este canal difícilmente pesarán en el resultado de la competencia sin embargo, es interesante concoer qué atletas han conectado con el público y cuáles no, lo que le daría peso al rumor de que la baja de rating en esta sexta temporada del show habría sido la causa por la que la gran final se habría adelantado, para dar paso a la edición All Star.