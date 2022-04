Descubre aquí quién será el competidor ganador de este Domingo de GRAN FINAL 1 de mayo en Exatlón México All Star.

Exatlón México All Star GRAN FINAL: ¿Quién gana el 1 de mayo? Mati Álvarez o Koke Guerrero

Exatlón México, uno de los reality shows más populares del país, ha comenzado la cuenta regresiva rumbo a la final, esta competencia de élite está acabando. La final de Exatlón All Star será en vivo el 1 de mayo y solo habrá un ganador. Por lo que muchos se están preguntando: ¿Quién ganará el Exatlón All Star en la final de este domingo? ¿Será del equipo rojo o el azul? Descubre aquí quién será el ganador del Exatlón México All Star.

La competencia de Exatlón México All Star está conformada por los campeones finalistas del reality show de temporadas pasadas, por lo que se trata de una segunda oportunidad. El equipo azul tenía como estandarte a Ernesto Cazares, el joven veracruzano que fue campeón de la primera temporada del Exatlón México, pero fue el segundo eliminado el pasado domingo 13 de febrero.

Toma nota, ya que el ganador del Reality Show podría ser uno de sus favoritos. ¿Qué equipo de Exatlón México All Star verá ganar a uno de sus integrantes? Aquí te contamos el adelanto, pero antes de seguir leyendo, te advertimos ALERTA DE SPOILER.

¿Qué atletas han ganado Exatlón México? Son nueve atletas los que han sido los campeones del Exatlón México. Primera temporada : Ernesto Cázares

: Ernesto Cázares Segunda temporada : Aristeo Cázarez y Aidee Hernández

: Aristeo Cázarez y Aidee Hernández Tercera temporada : Mati Álvarez y Heliud Pulido

: Mati Álvarez y Heliud Pulido Cuarta temporada : Mati Álvarez y Pato Araujo

: Mati Álvarez y Pato Araujo Quinta temporada: Koke Guerrero y Marysol Cortés

Atletas del Exatlón México ALL STAR

Atletas del equipo azul de Exatlón All Star

Atletas del equipo rojo de Exatlón All Star

¿Quién gana Exatlón México ALL STAR en la final del 1 de mayo 2022?

Diversas cuentas de spoilers en redes sociales y en la web han revelado quién sería el ganador o ganadora del reality, aunque esto podría cambiar. Koke Guerrero, Heliud Pulido y Mati Álvarez serán los participantes en la recta final, pero de acuerdo a los rumores, de ellos solo Mati y Koke se disputarán el primer lugar, es decir que uno de ellos será el participante que gana el Exatlón México ALL STAR en la final del 1 de mayo 2022. ¿Cuál es tu favorito?

¿Dónde ver Exatlón México ALL STAR y en qué horario?

Sigue detalle del Exatlón México de Lunes a Jueves a las 7:30 PM y los domingos de Eliminación, así como la gran final, es a las 9:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO. También existe una opción online, ya que las eliminaciones están disponibles en la plataforma digital y la aplicación en vivo de la televisora.